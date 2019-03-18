Во Владивостоке приведут в порядок разбитую улицу

СЕГОДНЯ 04:34 2019-03-18T04:34:20+03:00

За два года в городе удалось комплексно отремонтировать более 25 километров дорог на 17 улицах

Изменить размер текста: A A

Бордюры, тротуары и асфальтобетонное покрытие появятся на участке от развязки на улице Баляева до Рудневского моста уже в этом году. Этот объект вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги».

В четверг, 14 марта, руководитель городской администрации Олег Гуменюк осмотрел ряд дорог, где в этом году проведут масштабный ремонт. Один из адресов — улица Луговая, от развязки на Баляева до Рудневского моста.

— Это федеральная программа, всё должно быть сделано качественно и в срок. Этот участок не раз вызывал нарекания жителей, поэтому необходимо учесть все пожелания, — подчеркнул Олег Гуменюк.

Исполняющий обязанности руководителя управления дорог и благоустройства Владивостока Юрий Трунов подчеркнул, что здесь предусмотрена адаптация для маломобильных граждан — заниженные бордюры, тактильная плитка и ограждение на особо опасных участках.

Подрядчикам предстоит установить здесь более 2 километров бортовых камней, заасфальтировать около 20,5 тысяч квадратных метров дороги, 1 900 квадратных метров тротуаров. Кроме этого, на участке предстоит заменить 25 люков и решёток.

ИСТОЧНИК KP.RU