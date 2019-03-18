Жительница Владивостока разбила машину со своими детьми
Автомобилистке из Владивостока, совершившей ДТП, в котором пострадали ее дети, грозит уголовная ответственность.
В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о наезде на препятствие в Советском районе.
Прибывший на место наряд ДПС обнаружил за рулем Toyota Corolla пьяную женщину. На заднем сидении находились два её ребенка: восьмилетний мальчик и 10-летняя девочка. По предварительным данным, двигаясь со стороны улицы Чичерина в направлении Спасской, женщина не справилась с управлением и наехала на клумбу. Дети не были пристегнуты. От удара все трое участников ДТП получили ушибы и ссадины.
Женщина отказалась от медосвидетельствования. Установлено, что в августе 2014 года она была лишена водительских прав на 18 месяцев за пьяную езду. За рецидив предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными. Если вы стали свидетелями нарушений при перевозке детей в автомобиле, постарайтесь сообщите об этом факте в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU