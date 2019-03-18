2019-03-18T08:09:14+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока разбила машину со своими детьми

От удара все трое участников ДТП получили ушибы и ссадины
Игорь СОРОКИН
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фото - УГИБДД по Владивостокуфото - УГИБДД по Владивостоку
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Автомобилистке из Владивостока, совершившей ДТП, в котором пострадали ее дети, грозит уголовная ответственность.

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о наезде на препятствие в Советском районе.

Прибывший на место наряд ДПС обнаружил за рулем Toyota Corolla пьяную женщину. На заднем сидении находились два её ребенка: восьмилетний мальчик и 10-летняя девочка. По предварительным данным, двигаясь со стороны улицы Чичерина в направлении Спасской, женщина не справилась с управлением и наехала на клумбу. Дети не были пристегнуты. От удара все трое участников ДТП получили ушибы и ссадины.

Женщина отказалась от медосвидетельствования. Установлено, что в августе 2014 года она была лишена водительских прав на 18 месяцев за пьяную езду. За рецидив предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными. Если вы стали свидетелями нарушений при перевозке детей в автомобиле, постарайтесь сообщите об этом факте в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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