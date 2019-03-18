Застройщики Владивостока пожаловались на нелёгкий бизнес

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-18T09:20:59+03:00

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Как найти взаимопонимание между застройщиками, гражданами и властью во Владивостоке? Почему люди нередко протестуют против строительства? Эти вопросы обсудили исполняющий обязанности главы города Олег Гуменюк и представители компаний-застройщиков.

Во встрече приняли участие специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, руководители и представители таких компаний, как ООО «ИСК Система», ООО «Новый дом», группы компаний «ДНС», ООО «Эскадра Девелопмент», ООО «Стройзаказ», АСО «Альянс строителей Приморья» и многие другие.

Олег Гуменюк напомнил представителям строительной отрасли об ответственности за гармоничную застройку города. Он подчеркнул, что нередко точечная застройка действительно ухудшает ситуацию в том или ином районе. Он призвал обязательно учитывать возможности дорожной инфраструктуры, обеспечивать объекты достаточным количеством парковочных мест, активно участвовать в благоустройстве территорий.

Также необходимо, чтобы застройщик еще на этапе проектирования встречался с населением, объяснял свою позицию, советовался, обсуждал с людьми перспективы развития микрорайона.

— При этом подчеркну — городу важно, чтобы застройщики активно инвестировали в развитие Владивостока, поэтому мы готовы активно поддерживать вас и ваши проекты — если они идут на благо города. Готовы брать на себя социальные проекты, благоустройство. Но это должно быть обоюдное движение — навстречу друг другу и на пользу жителям, — обратился руководитель администрации к строителям.

Также Олег Гуменюк отметил, что в прошлом, очевидно, были допущены ошибки в градостроительной политике Владивостока, и последствия дают себя знать. Поэтому необходимо будет принимать меры и исправлять ситуацию.

Депутат города и директор ООО «Спорт Девелопмент» Владимир Исаков отметил, что в городе немало ветхого жилья, пустырей, брошенных и запущенных земель, и бизнес готов переселять людей, застраивать эти участки. Да, это называют «точечной застройкой», но далеко не всегда она несет негатив: нередко этот термин означает развитие и реновацию территорий.

Многие застройщики в ходе разговора отмечали, что ситуация с вложением инвестиций на территории Владивостока в последнее время сопряжена с большими рисками: даже приобретая земельный участок на совершенно законных основаниях именно под застройку, предприниматель на любом этапе может столкнуться с противодействием реализации проекта. Может измениться функциональное назначение участка, начаться протесты граждан, вмешаться политика, запоздало обнаружиться ограничения.

— Строителей в последнее время нередко воспринимают как вредителей, — с горечью говорили представители компаний.

Многие отмечали: бизнесу важна стабильность, ясность и определенность решений, это нужно не только предпринимателям, но и городу, гражданам. От этого зависит развитие отрасли, объемы строительства, которые необходимо наращивать.

Генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег Пикалов также посетовал на частое изменение «правил игры» в градостроительстве, на изменения в Правилах землепользования и застройки, которые лишили многие компании права на реализацию своих проектов. А также предложил городу — уже на начальном этапе создавать четко прорисованный проект планировки, где запланированы, к примеру, жилые, коммерческие и социальные объекты, дороги, скверы, благоустройство — и только тогда предлагать на торги земельный участок, чтобы застройщик знал, где и что строить. Только тогда интересы города и жителей могут быть соблюдены, а бизнес будет чувствовать себя уверенно и защищенно.

За продажу земельных участков на аукционах высказался и генеральный директор ОАО «Владмебель» Дмитрий Сулеев, отметив, что тогда у города появятся средства вложить свою часть ответственности за развитие новых микрорайонов — построить дороги, ливневку, сквер.

Олег Гуменюк отметил, что для этого необходимо обсуждать вопрос возвращения полномочий разработки генплана и Правил землепользования и застройки с уровня края в администрацию города. Не исключено, что такое решение окажется перспективным, как и возвращение городской земли в распоряжение мэрии.

Генеральный директор ООО «Эскадра Девелопмент» Борис Поздняков задал вопрос, планируется ли возобновление работы градостроительного совета или иной площадки для обсуждения проектов строительства. Все застройщики поддержали работу такого совета.

Олег Гуменюк предложил, не откладывая, создать рабочую группу из представителей строительных компаний, администрации Владивостока, других экспертов — для обсуждения вопросов и проблем, возникающих во взаимоотношениях застройщиков, жителей города, власти, для выработки оптимальных решений в области градостроительства.

Завершая обсуждение, и.о. главы города поблагодарил руководителей компаний за готовность обсуждать сложные вопросы и находить компромисс и взаимопонимание.

- В любом случае нам всем нужно исполнять закон, учитывать вопросы экологии, историческую застройку, а самое главное — интересы людей, по-другому уже не получится, — сказал Олег Гуменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU