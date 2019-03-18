2019-03-18T09:50:43+03:00
Дом. Семья

75 маралов завезли на уникальную ферму в Приморье

Уже сейчас семьи с детьми могут приехать в Лазо, понаблюдать за маралами, покормить их
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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На уникальной ферме в Лазовском районе сейчас содержится более 200 маралов.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в «Заповедную долину» на прошлой неделе завезли еще 75 маралов из Алтая.

— Все животные здоровы, упитанны. Таким образом, поголовье в хозяйстве составляет уже более 200 маралов, — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее хозяйство «Золотая долина» получило краевой грант «Начинающий фермер» на сумму около 1,5 миллиона рублей. Сейчас в собственности предпринимателя — более тысячи гектаров земли. Начинающий фермер рассказал, что хочет развивать туризм на своей территории. Уже сейчас семьи с детьми могут приехать в Лазо, понаблюдать за маралами, покормить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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