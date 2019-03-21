2019-03-21T00:08:20+03:00
Общество

Мартовский снег ошарашил Владивосток

В течение дня осадки пройдут по всем крупным городам Приморья, не исключая и краевого центра
Игорь СОРОКИН
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После бесснежной зимы приморцы едва ли оказались готовы к тому, что снег выпадет в последней декады марта.

Сегодня, 21 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

Как сообщает портал Primpogoda.ru, в крае облачно, осадки, местами сильные. В отдельных районах гололед. Ветер северный умеренный до сильного. Воздух −1... +4°C.

Во Владивостоке облачно, осадки, временами сильные, вероятность 100%, гололед. Ветер северный сильный. Воздух 0... +2°C.

В Уссурийске облачно, небольшие, в первой половине дня сильные осадки, вероятность 100%, гололед. Ветер северо-восточный умеренный, в конце дня сильный. Воздух −1... +1°C.

В Находке облачно, умеренные, временами сильные осадки, вероятность 100%, гололед. Ветер северо-восточный сильный. Воздух +1... +3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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