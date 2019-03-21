Мартовский снег ошарашил Владивосток
После бесснежной зимы приморцы едва ли оказались готовы к тому, что снег выпадет в последней декады марта.
Сегодня, 21 марта, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.
Как сообщает портал Primpogoda.ru, в крае облачно, осадки, местами сильные. В отдельных районах гололед. Ветер северный умеренный до сильного. Воздух −1... +4°C.
Во Владивостоке облачно, осадки, временами сильные, вероятность 100%, гололед. Ветер северный сильный. Воздух 0... +2°C.
В Уссурийске облачно, небольшие, в первой половине дня сильные осадки, вероятность 100%, гололед. Ветер северо-восточный умеренный, в конце дня сильный. Воздух −1... +1°C.
В Находке облачно, умеренные, временами сильные осадки, вероятность 100%, гололед. Ветер северо-восточный сильный. Воздух +1... +3°C.
ИСТОЧНИК KP.RU