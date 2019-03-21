Китайцы и приморцы безуспешно подкупали таможенников Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-21T03:13:37+03:00

Во всех случаях таможенники уведомили руководство, что их склоняют к коррупции

Изменить размер текста: A A

Три коррупционных уголовных дела возбуждено с начала 2019 года по материалам службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления.

Все уголовные дела возбуждены против взяткодателей на основании заявлений сотрудников Благовещенской, Владивостокской и Дальневосточной оперативной таможен.

Фигуранткой уголовного дела по статье 291.2 стала китаянка. Она пыталась дать 5 тысяч рублей работнику Благовещенского таможенного поста Благовещенской таможни, чтобы тот не досматривал ввезённые ею джинсы.

Уголовное дело возбуждено на приморца, который пытался дать 11 тысяч рублей служащему Владивостокской таможни за ускоренный осмотр ввезенного автомобиля.

Уголовное дело по всё той же коррупционной статье возбудили и против жителя Уссурийска. Он пытался дать 30 тысяч рублей сотруднику Дальневосточной оперативной таможни за возврат изъятых как доказательства мобильных телефонов и персональных компьютеров.

Во всех случаях таможенники уведомили руководство, что их склоняют к коррупции. По всем этим уголовным делам идёт следствие.

Кстати!

Если вы стали свидетелем злоупотреблений на таможне, сообщите об этом по «телефону доверия» Дальневосточного таможенного управления: 8 (423) 230-83-00. «Телефон доверия» работает круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU