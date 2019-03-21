Снег с дождём добавили работы ГАИ Приморья: людей сбивают везде

СЕГОДНЯ 04:36 2019-03-21T04:36:00+03:00

Самые недальновидные приморцы уже поменяли резину, как будто никогда не слышали о капризах нашей погоды

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Мокрый снег продолжается во Владивостоке. Непогода может осложнить дорожную обстановку, особенно в часы пик.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.

При этом недальновидные автолюбители уже сменили зимние шины на летние, в связи с чем эксплуатация авто в непогоду требует особой осторожности.

Как правило, основными причинами ДТП при такой погоде являются несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. Кроме того, необходимо проявлять внимание по отношению к пешеходам. Так, сегодня водитель Nissan наехал на пешехода, двигавшегося по двору на проспекте Красного Знамени.

Другое подобное ДТП зарегистрировано на Некрасовской 69, где водитель Toyota Town Ace сбил женщину 55 лет. Потерпевшую увезли в больницу.

Для обеспечения безопасности во Владивостоке выставлены дополнительные наряды ДПС. Усилены наряды дорожно-патрульной службы на участках автодороги Седанка — Патрокл, Катерная — Бархатная, на улице Фадеева.

С утра в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило семь сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информации о перекрытии автомобильных дорог пока нет. Движение идёт штатно.

ИСТОЧНИК KP.RU