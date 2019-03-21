2019-03-21T06:49:18+03:00
Происшествия

На заснеженной трассе в Уссурийске произошла массовая авария

Весенний снег стал причиной серьёзных ДТП в Приморье [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dps_vl.Фото: dps_vl.
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Серьёзная авария произошла в Уссурийске в четверг, 21 марта. Из-за невнимательности одного водителя пострадали сразу три автомобиля.

Так, инцидент случился на перекрёстке улиц Некрасова и Энгельса. По предварительной информации, виновником стал рулевой авто марки Toyota Carina. Водитель выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Toyota Prius, который в этот момент двигался по главной.

От удара последний вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там уже двигался автомобиль марки Nissan Bluebird. Ситуацию усугубил и снегопад, который обрушился на город утром. Дороги буквально превратились в каток, что стало причиной многих ДТП в городе.

Итог: все три автомобиля вылетели с трассы. Два из их - Nissan Bluebird и Toyota Prius и вовсе угодили в кювет. Эти транспортные средства получили серьёзные как механические так и кузовные повреждения. Владелец «Карины» отделался замятым крылом и дверью.

Фото: dps_vl.

Фото: dps_vl.

Информация о пострадавших пока отсутствует.В обстоятельствах аварии ещё предстоит разобраться сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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