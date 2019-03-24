Нелегальных узбеков в Приморье маскировали под легальных киргизов

СЕГОДНЯ 01:31 2019-03-24T01:31:30+03:00

Поддельные документы направлялись почтой на имя заказчика до востребования

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Пока коренные приморцы стремительно сокращают население края беспрестанными отъездами на запад, а то и вовсе за кордон, наш регион все еще влечет соседей из ближнего зарубежья.

В краевой прокуратуре сообщили, что во Владивостоке перед судом предстанут иностранцы. Их обвиняют в налаживании схемы нелегальной миграции в Приморье.

Прокуратура Владивостока утвердила заключение против двух граждан Узбекистана. По версии следствия, фигуранты вместе с местными сообщниками (их уголовное дело выделено в особое производство) создали группу для миграционных преступлений.

Один из злоумышленников (уже отбывающий наказание в исправительной колонии Приморья), подыскивал клиентов из числа иностранцев, незаконно находящихся в России.

Получив от них плату (от 13 до 40 тысяч рублей) за «легализацию», он связывался со вторым фигурантом в Москве. В обязанности москвича входило изготовление поддельных паспортов гражданина Киргизии на вымышленные имена и миграционных карт. Эти документы позволяли продлить срок пребывания в России.

Поддельные документы направлялись почтой на имя заказчика до востребования.

Таким образом, фигуранты легализовали в России трех граждан Узбекистана. Однако сообщники не подозревали, что двое из их «клиентов» действовали под контролем сотрудников Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

В результате работы оперативников все подложные документы изъяты, задержан и московский подельник. В ближайшее время уголовное дело направят во Фрунзенский суд Владивостока.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в Приморье на погранпереходе с грузового поезда сняли «зайца»-китайца. Молодой человек без документов ехал в Приморье за лучшей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU