Крупнейший торговый центр оставили без покупателей во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:15 2019-03-24T02:15:12+03:00

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В прошедшую субботу, 23 марта, около 20:30 во Владивостоке эвакуировали новейший торгово-развлекательный центр «Калина Молл». Об чрезвычайном происшествии в соцсетях сообщили сами покупатели, ставшие невольными участниками событий.

Так, ничего не подозревавшие клиенты центра радовались жизни и субботнему вечеру, как вдруг их идиллию прервал сигнал пожарной тревоги. После этого прозвучало сообщение о срочной эвакуации всех находящихся в помещениях центра. При этом самыми дисциплинированными оказались сотрудники ТРЦ: они моментально покинули рабочие места, не дожидаясь реакции изумлённых и напуганных посетителей.

К счастью, спустя считанные минуты после того, как люди оставили комплекс, выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложной тревогой. После этого раздосадованные приморцы вернулись к своим покупкам.

Стоит добавить, что недавно открывшийся «Калина Молл» уже успел стать местом нескольких скандалов. Так, в Instagram появлялись сообщения о драке двух покупательниц из-за места на переполненной парковке, а также о протекшей после недавнего скромного снегопада крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU