Владивостокская «Паллада» идёт в историческую кругосветку
Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился о кругосветной экспедиции парусников, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
«Распоряжением премьер-министра решено провести в 2019-2020 годах кругосветную экспедицию судов Росрыболовства «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», — сообщили в пресс-службе правительства.
Сама экспедиция стартует в конце 2019 года, когда парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда. Знаковым событием станет встреча парусников в Атлантике между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания). Примечательно, что большинство портов, куда будут заходить парусники, открыли русские моряки.
Путь владивостокской «Паллада» начнётся в ноябре в родном порту и продлится до июня 2020 года. Задача «Паллады» — максимально близко подойти к Антарктиде.
Во время экспедиции на парусниках пройдут фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с общественниками и соотечественниками, проживающими за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU