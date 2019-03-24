Владивостокская «Паллада» идёт в историческую кругосветку

СЕГОДНЯ 02:53 2019-03-24T02:53:51+03:00

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился о кругосветной экспедиции парусников, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

«Распоряжением премьер-министра решено провести в 2019-2020 годах кругосветную экспедицию судов Росрыболовства «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», — сообщили в пресс-службе правительства.

Сама экспедиция стартует в конце 2019 года, когда парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда. Знаковым событием станет встреча парусников в Атлантике между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания). Примечательно, что большинство портов, куда будут заходить парусники, открыли русские моряки.

Путь владивостокской «Паллада» начнётся в ноябре в родном порту и продлится до июня 2020 года. Задача «Паллады» — максимально близко подойти к Антарктиде.

Во время экспедиции на парусниках пройдут фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с общественниками и соотечественниками, проживающими за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU