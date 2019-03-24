Маршрутка переехала прилегшего отдохнуть жителя Владивостока

СЕГОДНЯ 03:52 2019-03-24T03:52:59+03:00

После происшествия пострадавший отнюдь не потерял сознания, а оказался даже активнее прежнего

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Во Владивостоке маршрутный автобус переехал странного пешехода.

Как сообщает Instagram-паблик dps_vl, наезд случился близ площади Окатовой при движении в сторону Запорожской.

Свидетели этого инцидента сообщили, что невменяемый прохожий сперва сам лёг на дорогу. В результате не успевший среагировать на подобную дикость водитель наехал на лежащего человека и куда-то сбежал.

После происшествия пострадавший отнюдь не потерял сознания, а оказался даже активнее прежнего: он бегал кругами вокруг автобуса, кричал что-то невнятное, снова падал на асфальт.

На место вызвали «скорую помощь» и экипаж ДПС. Вполне возможно, что пострадавшему потребуется не травматологическая, а наркологическая реанимация. Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU