2019-03-25T03:46:02+03:00
Общество

Перед финалом выборов мэра Владивостока Олег Гуменюк заручился партийной поддержкой

«Единая Россия» поддержала избрание Олега Гуменюка на должность главы Владивостока
Игорь СОРОКИН
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фото - приморское отделение ЕРфото - приморское отделение ЕР
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Президиум генсовета «Единой России» утвердил протокол конференции приморского партотделения о поддержке кандидата Олега Гуменюка в его борьбе за должность главы Владивостока.

На заседании президиума генсовета, которое состоялось в Москве, утвердили протокол второго этапа 36-й конференции приморского отделения партии.

— За три месяца работы в должности исполняющего обязанности главы Владивостока я успел вникнуть в проблемы. Главное, считаю — совместная работа администраций города и края, депутатского корпуса. Важно сделать все, чтобы наш город стал действительно комфортным для жителей, для инвесторов, жилищного строительства. Нужно продумать градостроительную политику, концепцию развития транспортной системы, — рассказал Гуменюк на заседании президиума генсовета.

Напомним, что еще 19 марта на региональной конференции было решено поддержать исполняющего обязанности главы Владивостока на пост мэра. Все 180 делегатов единогласно поддержали кандидатуру Гуменюка на должность главы города.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что 18 марта комиссия выслушала 39 претендентов и отобрала троих. Это Олег Гуменюк, советник губернатора Александр Юртаев и депутат Владивостока Кирилл Григорьев.

Финальный этап голосования комиссии состоится 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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