Кожемяко укрепил команду проверенным приморским кадром
Департамент внутренней политики Приморского края возглавил новый директор, хорошо известный журналистам Приморья. Это Даниил Гончарук, когда-то работавший на местном и федеральном телевидении.
На своем посту Гончарук пришел на смену Павлу Ясевичу, уже покинувшему Приморье.
Сам Гончарук имеет журналистское образование, после телевизионного опыта трудился пресс-секретарем СК «МОСТ» и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.
В 2016 году Гончарук перебрался на Сахалин, где после выборов вошел в команду Олега Кожемяко. Там он тоже успел поработать директором департамента внутренней политики, а также замещал Антона Волошко, вслед за которым и вернулся в родное Приморье в команде все того же Кожемяко.
ИСТОЧНИК KP.RU