2019-03-25T10:50:56+03:00
Общество

Кожемяко укрепил команду проверенным приморским кадром

Приморский журналист и пресс-секретарь работал с Олегом Кожемяко на Сахалине
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Департамент внутренней политики Приморского края возглавил новый директор, хорошо известный журналистам Приморья. Это Даниил Гончарук, когда-то работавший на местном и федеральном телевидении.

На своем посту Гончарук пришел на смену Павлу Ясевичу, уже покинувшему Приморье.

Сам Гончарук имеет журналистское образование, после телевизионного опыта трудился пресс-секретарем СК «МОСТ» и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

В 2016 году Гончарук перебрался на Сахалин, где после выборов вошел в команду Олега Кожемяко. Там он тоже успел поработать директором департамента внутренней политики, а также замещал Антона Волошко, вслед за которым и вернулся в родное Приморье в команде все того же Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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