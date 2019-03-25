Губернатор Приморья уволил главу департамента образования

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-25T12:16:04+03:00

И это - не единственное увольнение в краевой администрации

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В департаменте образования и науки Приморья меняется руководитель. Об этом губернатор Олег Кожемяко заявил на заседании администрации края.

Глава региона отметил, что принял важное решение — уволить не справившуюся со своей работой Надежду Кочурову.

— Администрация края провела служебную проверку. Выяснилось, что департамент не довел в срок и в нужном количестве лимиты по ряду муниципалитетов. Вместо запланированных 81 миллиона было доведено только 49,9 миллиона. Из-за этого возникли задержки по зарплатам и стипендиям. Это недопустимо! По итогам я решил отстранить от должности действующего директора департамента, — заявил губернатор.

Теперь отвечать за развитие образования в крае будет Наталья Бондаренко, до сих пор занимавшая пост начуправления образования Находки.

Напомним, ранее пост врио вице-губернатора по образованию покинул Константин Межонов. Следом за ним по собственному желанию уволилась краевой Уполномоченный по правам ребенка Анна Личковаха.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что Олег Кожемяко укрепил свою команду проверенным приморским журналистом.

ИСТОЧНИК KP.RU