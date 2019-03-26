К выходным в Приморье нагрянет циклон из северной Кореи
Как сообщают на сайте Примпогода, в ближайшие дни над Японским морем вблизи Приморья пройдет циклон, который принесёт с собой осадки. Пока еще рано делать точный прогноз, считают специалисты, однако уже сейчас есть два варианта развития событий.
Если циклон придёт из районов северной Кореи и уйдет на восток, пройдя вблизи приморского побережья, осадков будет много. Если же вихрь из северной Кореи сместится на юго-восток, то он практически не окажет влияния на нашу погоду.
Таким образом, степень влияния циклона на погоду Приморья будет зависеть от того, насколько близко к границам края он пройдет. Сейчас Примгидромет наблюдает за ситуацией. Информация о развитии событий будет уточняться по мере поступления новых данных.
ИСТОЧНИК KP.RU