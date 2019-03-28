2019-03-28T05:19:44+03:00
Общество

Юбилейная выставка «Дальагро. Продовольствие» порадует гурманов Владивостока

За последние годы на выставке растет число продуктов премиум-класса
Игорь СОРОКИН
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"Дальагро" удивит даже избалованных ярмарками приморцев"Дальагро" удивит даже избалованных ярмарками приморцевФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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С 28 по 30 марта в центре Владивостока пройдет Приморский аграрно-продовольственный форум. Жители края смогут попробовать не только местные продукты, но и деликатесы из других регионов, а также Китая и Кореи.

В этом году главным событием встречи станет 20-я международная выставка «Дальагро. Продовольствие» и ярмарка.

Участие в форуме примут 120 производителей из девяти регионов России, а также из Китая и Южной Кореи. Не выезжая из края, приморцы ознакомятся с новинками из Московской области, Бурятии, Ленинградской области, Томска и Хабаровского края.

— Мероприятие пройдет в павильоне у стадиона «Динамо». Производители со всего Дальнего Востока и стран Азии представят свои лучшие продукты. У посетителей будет возможность не только ознакомиться с экспонатами, но и продегустировать их, — рассказал начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор Понамарев.

Посетители выставки также смогут ознакомиться с печеньем, пряниками, кексами, выпечкой, медом и другой продукцией из исправительных колоний Приморья.

Большинство экспонатов — это натуральные продукты, заверила гендиректор «Дальэкспоцентра» Вера Ермилова. Приморцев наверняка заинтересуют стенды корейских компаний. Это закуски из морепродуктов, сыров с различными добавками, кондитерские изделия и продукция из женьшеня. Также Бурятия, недавно «приписанная» к Дальнему Востоку, представит свои мясные и рыбные деликатесы.

За последние годы на выставке растет число продуктов премиум-класса. Так, ярмарка «Покупай приморское» порадует жителей и гостей края высококачественными рыбой и мясом. Организаторы не сомневаются, что будут востребованы и весенняя зелень, и всевозможные варенья и джемы.

Впервые во Владивостоке пройдет выставка сельхозпродукции из китайской провинции Ляонин. Около 28 китайских компаний представят экспортные образцы, имеющие международные сертификаты качества. Среди них — производители органического риса, более 60 видов продукции из грибов, приправ, специй, сухофруктов, продукции из меда. Кроме продуктов, китайцы предложат услуги по техническому оснащению и механизации выращивания картофеля, защиты растений, удобрения почвы.

Форум предусматривает деловую программу. В первый день работы выставки, 28 марта, пройдет круглый стол на тему «Глобальные тренды в области здоровья и благополучия потребителей на рынке Приморья». Второй день форума, 29 марта, откроется круглым столом «Сельское хозяйство. Направление развития».

ИСТОЧНИК KP.RU

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