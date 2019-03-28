2019-03-28T05:36:44+03:00
Общество

Циклон несет Приморью холод, а Владивостоку — еще и снег

Погода в Приморском крае ухудшится уже на этих выходных, а благодарить за это следует циклон из КНДР
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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В предстоящие выходные погодная ситуация в Приморье будет разной.

В субботу, 30 марта, гребень антициклона обеспечит в Приморье ясную и спокойную погоду. Ночью похолодает, минимальные температуры 0... −10°C, в горах до −20°C. Днём на севере сохранится малооблачная погода, а юг накроет облачность циклона, смещающегося с районов Северной Кореи над Японским морем. К концу дня на юго-западе может начаться снег. Максимальные температуры 0... +8°C.

В ночь на воскресенье этот циклон продолжит смещаться над Японским морем. В южной половине Приморья пройдёт небольшой и умеренный снег. А на севере гребень антициклона удержит хорошую погоду. Днём 31 марта циклон сместится в сторону Сангарского пролива. Осадки уменьшатся, прояснится. За циклоном в Приморье немного похолодает.

Во Владивостоке эти выходные будут прохладными. Ночью температура слегка опустится ниже нуля. Днём в субботу преимущественно без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, температура составит всего 0... +2°C.

В ночь на воскресенье в городе может пройти небольшой снег. Днём погода без осадков, сильный северный ветер. Минимальная и максимальная температуры будут не сильно отличаться, +1... −2°C.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что к выходным в Приморье нагрянет циклон из Северной Кореи

ИСТОЧНИК KP.RU

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