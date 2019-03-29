2019-03-29T10:40:36+03:00
Общество

Зэкам, сбежавшим из приморской колонии, ужесточили наказания

Один из беглецов отправится в колонию строгого режима
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Октябрьский районный суд вынес приговор приморцу и жителю Хабаровского района, которые вместе сбежали из мест лишения свободы.

Как установили в суде, мужчины отбывали наказание в колонии-поселении. Весной 2018 года они договорились бежать. Исправительное учреждение зэки покинули через крышу хозяйственно-бытового помещения.

Благодаря слаженной работе сотрудников отдела уголовного розыска ГУФСИН Приморья одного из беглецов поймали уже на следующий день в Михайловском районе. Второй попался через несколько дней в Уссурийске.

С учетом внесенных апелляционной инстанцией изменений подсудимым назначили(в соответствии с учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущим приговорам) 2 года лишения свободы и 2 года 7 месяцев лишения свободы соответственно.

Один отправится в колонию общего режима, его подельнику придется довольствоваться колонией строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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