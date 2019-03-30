Ночью на Русском острове произошла жесткая авария

СЕГОДНЯ 03:38 2019-03-30T03:38:04+03:00

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Этой ночью на Русском острове произошла серьезная авария. Недалеко от кампуса ДВФУ столкнулись две легковушки; машины очень сильно пострадали.

Произошло все недалеко от автобусной остановки, по направлению во Владивосток. Водитель Mitsubishi Colt, отъезжая с обочины, решил сразу перестроиться в левую полосу. Однако он не убедился в безопасности маневра – и потому не заметил летящую на всех парах Toyota Chaser. Его водитель ехал с явным превышением скорости, и не успел среагировать. В результате он врезался в заднюю часть «Mitisubishi». От мощного столкновения оба автомобиля разлетелись в стороны – «Кольт» отбросило на леера, а его оппонент вылетел на тротуар.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Водители отделались синяками и ушибами. А вот машинам серьезно досталось. Не факт, что их вообще получится отремонтировать. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить, кто все-таки виноват в столкновении – гонщик на «Чайзере» или невнимательный водитель «Кольта».

ИСТОЧНИК KP.RU