2019-03-31T05:33:56+03:00
Происшествия

Лобовое ДТП в Приморье закончилось пожаром

Авто вылетело в кювет и загорелось [видео]
Милана СОКОЛ
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Машина полностью сгорела.Фото:Garryk125_regionМашина полностью сгорела.Фото:Garryk125_region
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Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Приморье в последний день марта. Столкновение в районе Романовки оказалось очень серьезным. «КП»-Владивосток» стало известно, что малолитражка вылетела с дороги в кювет и загорелась. По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Учётное ДТП разыгралось в воскресенье днём между Смоляниново и Романовкой. Свидетели уверяют, что водитель Honda Fit буквально протаранил встречное авто. От удара малолитражка вылетела в кювет и загорелась. Очевидцам пришлось спасать горе-водителя, оттаскивать его от машины. Свидетели уверяют, что от мужчины исходил стойкий запах спиртного. Автомобилист получил серьёзные повреждения. Для пострадавшего вызвали специалистов экстренных служб, однако из-за удалённости места аварии, врачей и пожарных пришлось дожидаться довольно долго. По предварительной информации, у водителя множественные переломы и тяжёлое состояние.

Серьезное ДТП закончилось пожаром.Видео:Garryk125_region

Во всех подробностях дорожного инцидента теперь предстоит разобраться инспекторам ГИБДД. Полицейские сейчас находятся на месте аварии. Если вина владельца Honda будет доказана, мужчине грозит лишение водительских прав. Стоит отметить, что автомобиль выгорел дотла.

Машины получили серьезные повреждения.Фото:Garryk125_region

Машины получили серьезные повреждения.Фото:Garryk125_region

Водитель встречного авто тоже пострадал. Фото:Garryk125_region

Водитель встречного авто тоже пострадал. Фото:Garryk125_region

ИСТОЧНИК KP.RU

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