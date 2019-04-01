Нарубил на 5 миллионов: в Приморье осудили главаря банды «черных лесорубов»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-01T09:40:31+03:00

Ближайшие несколько лет он проведет в колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

В Приморье осудили «черного лесоруба», который промышлял на севере края. Его банда в промышленных масштабах вырубала дуб и ясень.

Работали лесники-разбойники недалеко от села Рощино Красноармейского района. В 2016 году подсудимый вместе с подельниками вырубил деревьев более чем на 5 миллионов рублей. Фигурант являлся одним из руководителей группы «теневых» лесников. Он определял места для рубок, контролировал деятельность подельников и распоряжался заработанными деньгами.

Рассматривали дело «черного лесоруба» в Дальнереченском районном суде. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, его признали виновным по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка в особо крупном размере, организованная группой лиц»). Приморца приговорили к 3,5 годам заключении в колонии строгого режима. Кроме того, преступнику придется выплатить 5,3 миллиона рублей для возмещения нанесенного ущерба.

Шестеро участников банды «черных лесорубов» еще ждут своего приговора – уголовные дела против них выделили в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU