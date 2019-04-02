2019-04-02T07:53:47+03:00
Общество

Уже 13 приморцев пострадали от укусов клещей

Опасные паразиты проснулись раньше времени
Артём КАБАНКОВ
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Клещи переносят опасные заболевания - энцефалит и бореллиозКлещи переносят опасные заболевания - энцефалит и бореллиозФото: pixabay.com
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В Приморье уже проснулись клещи. Более десятка приморцев уже обратились в больницы после укусов опасных паразитов.

Как сообщили в приморском управлении Роспотребнадзора, в крае зафиксировано уже 13 случаев укуса клещей. Четверо из пострадавших – дети. Инциденты произошло во Владивостоке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Фокино, а также Октябрьском, Анучинском, Надеждинском и Кавалеровском районах. К счастью, все паразиты оказались незаразными.

Примечательно, что в прошлом году в это время никаких клещей в Приморье не было – они еще спали. Однако в этом году зима выдалась на удивление теплой, так что опасные твари проснулись раньше обычного.

Сейчас в крае уже начались противоклещевые мероприятия. Специалисты Роспотребнадзора планируют обработать 1350 гектаров территории. Это 757 объектов – в том числе, три сотни летних детских лагерей.

Кроме того, в Приморье проводится бесплатная прививочная кампания против клещевого энцефалита для детей до 17 лет. Взрослых бесплатно прививают лишь в том случае, если они работают на природе – и, понятное дело, постоянно подвергаются угрозе укуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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