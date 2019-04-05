В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-05T10:12:08+03:00

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Полтора десятка яиц теперь можно купить за 104 рубля 50 копеек. Все это – благодаря социальной программе «Город для людей», в рамках которой магазины партнеры снижают цены на определенные продукты. Туда в преддверии пасхального праздника попало и куриное яйцо.

К слову, точки работают не только в дальневосточной столице, но и за ее пределами. Найти продукты по сниженным ценам просто - на полках броский оранжевый ценник и надпись с названием акции. Выгодное предложение действует для всех без исключения покупателей. Многим слоям населения такая акция - настоящее подспорье.

Программа действует уже очень давно, тем не менее, предприниматели до сих пор активно в нее включаются. Неважно, крупная торговая сеть или мелкая торговая точка, - участвуют все. Так, цены снижены на мясо, рыбу, колбасные изделия, сыр, молочную продукцию и яйца, а так на сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU