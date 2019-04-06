Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-06T08:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье произошла авария. Само столкновение не принесло серьезных последствий. Внимание приморцев привлекли сами участники ДТП.

Инцидент случился утром в субботу, 6 апреля. В районе улицы Ленина в Уссурийске автомобиль такси протаранил свадебный кортеж. Повреждения кроме машин не получил больше никто.

В момент столкновения в одном из автомобилей находились невеста и жених. Пока что выяснить причины ДТП не удалось. Возможно, молодожены так спешили на регистрацию, что не пропустили другого участника движения. Не исключена и вина водителя такси, который мог проехать на желтый сигнал светофора.

В социальных сетях фотографии с места происшествия вызвали бурю эмоций у приморцев. Почти все комментарии сводились к тому, что Бог явно предостерегает парня. Конечно, это всего лишь безобидная шутка.

- Пацан беги, это знак свыше, - откликнулся молодой человек на фото в профиле Instagram.

Молодоженов поздравили с Днем свадьбы и пожелали долгих и счастливых лет совместной жизни.

- На счастье побились! Любви Вам крепкой, - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU