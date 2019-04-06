2019-04-06T08:50:11+03:00
Общество

Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе

Понедельник встретит местных жителей дождем и ветром
София МИХАЙЛОВА
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Ночью в Приморье пока сохраняются минусовые температуры.Ночью в Приморье пока сохраняются минусовые температуры.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Весна, которая так стремительно набирала обороты, сбавила темп. В ближайшие дни в Приморском крае не предвидится резких колебаний температуры в сторону плюса. Между тем, погода в регионе все же будет хорошей.

Ночью в Приморье пока сохраняются минусовые температуры. В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха будет варьироваться от +1 до -4 °С. Местами в крае сохранятся осадки, начавшиеся в субботу. Со вторника Приморье окажется во власти повышенного атмосферного давления, воздух потеплеет, а на небе станет ясно.

Первый рабочий день недели встретит владивостокцев дождем и температурой 0°С. В течение дня воздух прогреется до +7…+9 °С.

Со вторника облаков на небе во Владивостоке станет меньше и даже немного потеплее. А вот к середине недели в дальневосточной столице будет очень ветрено, возможны даже осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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