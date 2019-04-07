Синоптики: значительного потепления в Приморье пока не ожидается

СЕГОДНЯ 03:01 2019-04-07T03:01:50+03:00

Сегодня во Владивостоке облачно, температура воздуха +4...+8°С

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В ближайшие дни резких изменений температуры в сторону тепла в Приморье не произойдёт, но в целом погода сегодня, 7 апреля, и на протяжении всей следующей рабочей недели, будет хорошей, сообщает "Примпогода".

Днем во Владивостоке облачно. Вероятность осадков 20%. Атмосферное давление в пределах нормы (756 мм.рт.ст.). Температура воздуха +4...+8°. Ветер западный очень слабый (0–2 м/с). Относительная влажность 50%.

В Уссурийске сегодня облачно, воздух прогреется до +11. Ветер слабый до 4 м/с. Относительная влажность 41%.

В Находке сегодня переменная облачность, до +8. Ветер до 3 м/с. Относительная влажность 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU