Синоптики: значительного потепления в Приморье пока не ожидается
В ближайшие дни резких изменений температуры в сторону тепла в Приморье не произойдёт, но в целом погода сегодня, 7 апреля, и на протяжении всей следующей рабочей недели, будет хорошей, сообщает "Примпогода".
Днем во Владивостоке облачно. Вероятность осадков 20%. Атмосферное давление в пределах нормы (756 мм.рт.ст.). Температура воздуха +4...+8°. Ветер западный очень слабый (0–2 м/с). Относительная влажность 50%.
В Уссурийске сегодня облачно, воздух прогреется до +11. Ветер слабый до 4 м/с. Относительная влажность 41%.
В Находке сегодня переменная облачность, до +8. Ветер до 3 м/с. Относительная влажность 50%.
ИСТОЧНИК KP.RU