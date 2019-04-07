2019-04-07T07:44:27+03:00
Спорт

Жители Владивостока с ограниченными способностями сдали нормы ГТО

В августе на базе одной из школ города планируется провести уже официальное тестирование для лиц с ПОДА
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Пока тестирование проводится в качестве эксперимента, но уже в августе все желающие смогут сдать нормативы и получить значок.Пока тестирование проводится в качестве эксперимента, но уже в августе все желающие смогут сдать нормативы и получить значок.Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

На базе адаптивного тренажерного зала «Спортивный Владос» (ул. Часовитина, 7) состоялось пробное тестирование норм ГТО среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В августе мы планируем в одной из школ города провести уже официальное тестирование норм ГТО и вручить вам значки отличия, которых вы действительно достойны. Удачи вам!, - заявил мэр Владивосткоа Олег Гуменюк во время открытия мероприятия.

В рамках акции участники смогли в тестовом режиме попробовать выполнить предложенные нормативы комплекса ГТО. Оценить уровень собственной физической подготовки пришли около 40 жителей Владивостока.

- Сегодня наши участники максимально проявили себя и показали на что способны. Очень радостно, что к нам приехал глава города. Надеемся, что в ближайшее время этот зал станет более доступным и пополнится новыми тренажерами, - подчеркнул президент Приморской краевой федерации спорта среди лиц с ПОДА Артём Моисеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье появились первые стобальники по ЕГЭ
Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами
В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»
Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме
Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края
Синоптики: значительного потепления в Приморье пока не ожидается
Сахалинцы сказали «Нет китовой тюрьме в Приморье!»
Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе
Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания
Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса
На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки
В Приморье сегодня дождливо и ветрено
Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья
В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо
На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом