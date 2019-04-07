Жители Владивостока с ограниченными способностями сдали нормы ГТО

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-07T07:44:27+03:00

Пока тестирование проводится в качестве эксперимента, но уже в августе все желающие смогут сдать нормативы и получить значок. Фото: vlc.ru

В августе на базе одной из школ города планируется провести уже официальное тестирование для лиц с ПОДА

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На базе адаптивного тренажерного зала «Спортивный Владос» (ул. Часовитина, 7) состоялось пробное тестирование норм ГТО среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В августе мы планируем в одной из школ города провести уже официальное тестирование норм ГТО и вручить вам значки отличия, которых вы действительно достойны. Удачи вам!, - заявил мэр Владивосткоа Олег Гуменюк во время открытия мероприятия.

В рамках акции участники смогли в тестовом режиме попробовать выполнить предложенные нормативы комплекса ГТО. Оценить уровень собственной физической подготовки пришли около 40 жителей Владивостока.

- Сегодня наши участники максимально проявили себя и показали на что способны. Очень радостно, что к нам приехал глава города. Надеемся, что в ближайшее время этот зал станет более доступным и пополнится новыми тренажерами, - подчеркнул президент Приморской краевой федерации спорта среди лиц с ПОДА Артём Моисеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU