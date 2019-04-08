2019-04-08T00:45:38+03:00
Спорт

Владивостокский «Луч» на родном поле сыграл вничью с московским «Чертаново»

Болельщиков команд не порадовали голами в этом матче
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» на родном поле принимал «Чертаново» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 39-й минуте нападающий «Чертаново» Николай Прудников мог вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовал пенальти.

Серия «Луча» без побед в ФНЛ достигла семи матчей (четыре ничьи и три поражения). «Чертаново», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (38) — 13-е.

В 31-м туре «Луч» в гостях встретится с «Сибирью». Матч состоится 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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