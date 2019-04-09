Мощный пожар вспыхнул в приморском торговом центре

СЕГОДНЯ 03:42 2019-04-09T03:44:43+03:00

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Приморье отметилось крупным пожаром. В Находке загорелся торговый центр «Аквамарин». У здания полностью выгорела крыша и часть верхнего этажа.

Пламя вспыхнуло минувшим вечером в половине восьмого вечера. В момент возгорания «Аквамарин» был закрыт и людей там не было. Огонь охватил крышу здания и начал быстро распространяться дальше. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 19:35. Уже через семь минут на месте ЧП оказались первые пожарные расчеты.

dpskontrol_125rus Находка. Пожар в ТЦ "Аквамарин".

Локализовать пламя удалось только в 20:50. Через сорок минут сотрудники МЧС полностью справились с пожаром. Как сообщили представители ведомства, в тушении задействовали 41 человека личного состава и 12 единиц техники.

В причинах происшествия сейчас разбираются специалисты. Вероятнее всего, ТЦ вспыхнул из-за короткого замыкания.

Пожар тушили до позднего вечераФото: dps.control

Пострадавших в результате происшествия нет. Однако «Аквамарину» сильно досталось – там пострадали несколько магазинов. Когда торговый центр возобновит работу, сказать сложно. Для начала здание нужно будет отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU