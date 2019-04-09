Во вторник в Москве решится судьба бывшего мэра Владивостока

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-09T04:03:49+03:00

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Уже сегодня, 9 апреля, Тверской суд Москвы вынесет приговор по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата Андрея Пушкарева и предпринимателя Андрея Лушникова.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что суд откладывали уже дважды. Изначально заседание должно было состояться 2 апреля, по неизвестным причинам его перенесли на 3 число. Уже на следующий день стало известно, что судьба Игоря Пушкарева решится только через неделю - 9 апреля. По последней информации, суд действительно состоится сегодня, в 11:00 по московскому времени.

Между тем, прокуратура просит слишком строгое наказание для бывшего главы города: 17 лет колонии и штраф в размере 500 миллионов рублей. Игоря Пушкарева обвиняют в создании преступной группы с целью хищения денег из бюджета города.

Задержали Игоря Пушкарева 1 июня 2016 года, тогда же доставили в Москву. В марте 2017 суд отстранил его от занимаемой должности, а уже в ноябре того же года глава Владивостока написал заявление о досрочном сложенииполномочий градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU