2019-04-09T05:11:16+03:00
Общество

Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой

На месте уже работают экскаватор и самосвалы [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Аукцион на проведение восстановительных работ завершился на днях победой компании «Объединенная строительная компания - I».Аукцион на проведение восстановительных работ завершился на днях победой компании «Объединенная строительная компания - I».Фото: vlc.ru
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Строители приступили к работам в сквере Анны Щетининой во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Совсем скоро здесь появятся подпорные стены более 94 метров в длину и благоустроенная территория.

В управлении дорог и благоустройства уточнили, что стены планируется сделать из коробчатых габионов - металлическая сетка, заполняемая природным камнем (Прим.ред.). В высоту конструкция составит от 4 до 12 метров в зависимости от участка. Установка подпорной стены - первый этап строительства. Второй - облагораживание самого сквера.

- Здесь выполнят вертикальную планировку территории, уложат тротуарную плитку, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников, - уточнили специалисты.

Облагораживание территории. Фото: vlc.ru

Облагораживание территории.Фото: vlc.ru

Аукцион на проведение восстановительных работ завершился на днях победой компании «Объединенная строительная компания - I». Предприятие сразу же приступило к работам. Представители рассказали, что сейчас рабочие вывозят грунт, формируют основания подпорных стен. По имеющимся данным, с объекта вывезли 1250 кубометров грунта.

Между тем, сквер Анны Щетининой должны были восстановить еще в 2018 году. Однако недобросовестный подрядчик ООО «Владтехника» не выполнил условия муниципального контракта в срок. Контракт расторгли, а компания получила штраф и оказалась в «черном списке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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