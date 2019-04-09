2019-04-09T06:41:41+03:00
Общество

В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации

Евгений Дитрих оценит прошлогодний ремонт дорог и обсудит планы на 2019 год
София МИХАЙЛОВА
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Власти встретятся с министром в рамках обсуждения нового моста через реку Артемовка.Власти встретятся с министром в рамках обсуждения нового моста через реку Артемовка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморье приехал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Во вторник, 9 апреля, федеральный чиновник поездит по дорогам края, обсудит планы на 2019 год и проинспектирует прошлогоднюю работу.

Власти встретятся с министром в рамках обсуждения нового моста через реку Артемовка. Планируется, что конструкция значительно сократит путь из Владивостока до Находки напрямую - примерно на полчаса. Таким образом, мост позволит оказаться в обход Артема и других поселков сразу в Шкотово.

Помимо этого, на встрече обсудят реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонт печально знаменитого Рудневского моста во Владивостоке и открытие моста через реку Литовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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