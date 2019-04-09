2019-04-09T06:48:42+03:00
Общество

В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»

Учреждения ГУФСИН впервые примут участие в акции
София МИХАЙЛОВА
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По кабельному телевидению транслируются тексты диктантов прошлых лет и онлайн-курсы правил русского языка.По кабельному телевидению транслируются тексты диктантов прошлых лет и онлайн-курсы правил русского языка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Осужденные из Приморья первый раз вместе со всей страной напишут «Тотальный диктант». В учреждениях ГУФСИН вовсю готовятся к ежегодной образовательной акции: сотрудники разъясняют, как пройдет мероприятие, а по кабельному телевидению транслируются тексты диктантов прошлых лет и онлайн-курсы правил русского языка.

В исправительных учреждениях повысить грамотность осужденных несложно - для этого созданы все условия. Заключенные могут получить основное общее образование, среднее профессиональное и даже высшее, но дистанционно. Считается, что это одна из важных составляющих становления на путь исправления. Так осужденные развиваются, ресоциализирутся и адаптируются к жизни после освобождения.

К слову, «Тотальный диктант» - проект, проходящий в 80 странах мира на более чем 3100 площадках. Уникальный текст, который создает писатель, каждый год новый. В этом году автором текста «Тотального диктанта» стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Акция пройдет уже в эту субботу, 13 апреля.

В 2018 году столицей «Тотального диктанта» был Владивосток, в 2019 году - эстонский Таллин. За 28 дней команда проекта проехала 13 тысяч километров через 27 городов России и Эстонии, совершив «Тотальное путешествие» для передачи статуса столицы проекта от Владивостока Таллину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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