Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-09T09:15:55+03:00

Женщина в этот момент мирно спала, а ее тяжелобольной муж просто не мог передвигаться [фото]

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Старший и младший лейтенанты полиции совершили поистине героический поступок и спасли пожилую семейную пару. Рядом с их домом загорелась баня. Женщина в этот момент мирно спала, а ее тяжелобольной муж оказался просто обездвижен.

Инцидент произошел в селе Золотая Долина, Партизанский район. Сотрудники ГИББД патрулировали улицы. Местный житель, завидев их, поспешил сообщить о пожаре на улице Центральная - горел частный дом. Старший лейтенант Николай Федченко и младший лейтенант Александр Ковалев сразу же отчитались о произошедшем в дежурную часть для вызова подмоги, а после - сами бросились к дому.

Выяснилось, что на территории домовладения горела баня. Госавтоинспекторы постучались в само жилище, но ответа не последовало. Когда сотрудники полиции все-таки попали в дом, то в одной из комнат они увидели спящую пожилую женщину, а в другой - ее мужа. Мужчина, как оказалось, тяжело болен, поэтому передвигаться сам не мог.

Старший лейтенант полиции Николай Федченко и младший лейтенант полиции Александр Ковалев. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Хозяйку дома стражи порядка разбудили и попросили собрать все необходимые вещи, а после - покинуть жилье. В это время к спасательной операции присоединился местный житель, который помог сотрудникам ДПС вынести обездвиженного мужчину на руках. Когда жизни и здоровью жильцов дома уже ничего не угрожало, полицейские и золотодолинец принялись тушить пожар в бане.

К слову, операцию осложняло наличие в помещении пяти баллонов с бытовым газом. У одного из них сорвало вентиль, и огненная струя поступала в помещение. Возможно, это и стало причиной пожара. Рискуя своей жизнью, мужчина - местный житель - и два полицейских тушили возгорание автомобильным огнетушителем и закидывали горящий баллон снегом. Вскоре к месту происшествия уже прибыли спасатели, которые приступили к своим профессиональным обязанностям.

Вместе с ними к домовладению прибыла и бригада скорой помощи. Медики осмотрели семейную пару, оказав им необходимую помощь. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

К слову, истинных причин пожара пока никто не знает. Этим еще предстоит заняться специальной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU