15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-09T10:36:10+03:00

Департамент здравоохранения еще раз напомнил, что людям, ведущий активный образ жизни и тем, кто часто бывает на природе или даче, рекомендовано обязательно привиться от клещевого энцефалита. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Приморском крае проснулись и вовсю лютуют клещи. Местные жители сняли с себя в сумме 15 насекомых. Тем временем специалисты управления Роспотребнадзора уточнили, что случаев заболеваний клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Только за прошедшую неделя в лабораториях оказались 15 клещей. Исследования показали, что насекомые не переносили никаких опасных заболеваний. Однако уже эту неделю специалисты официально назвали открытием сезона активности клещей.

Между тем, эпидемиологическая ситуация в регионе находится в норме. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 2018 года нынешний показатель даже меньше - 15 против 19. В лаборатории уже обратились жители Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, а также Октябрьского и Кавалеровского районов. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора Елена Аббасова.

Департамент здравоохранения еще раз напомнил, что людям, ведущий активный образ жизни и тем, кто часто бывает на природе или даче, рекомендовано обязательно привиться от клещевого энцефалита.

«В настоящее время основная прививочная кампания завершается. Бесплатные прививки смогли сделать более 30 тысяч приморцев – это дети и лица старше 60 лет. Все остальные граждане могут сделать прививки платно в любом медицинском центре. Главное условие – последняя вакцина должна быть введена не позднее, чем за две недели до выхода в лес. Важно, чтобы успел выработаться иммунитет», – сообщила глава краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

ИСТОЧНИК KP.RU