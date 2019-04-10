«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Более 200 приморских пенсионеров с начала года стали участниками программы «Бабушка и дедушка онлайн».
В Приморье 115 пенсионеров с начала года получили свидетельства об окончании курсов по программе «Бабушка и дедушка онлайн». Еще 113 начинающих пользователей почтенного возраста проходят обучение в эти дни.
Сейчас в муниципалитетах начался прием заявок на участие в краевом этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Краевой этап компьютерного многоборья – 2019 планируют провести во Владивостоке 7 мая. Победители будут представлять Приморье на Всероссийском чемпионате. В этом году финальные игры пройдут в Курске в начале июня.
Напомним, проект «Бабушка и дедушка онлайн» начал работать в Приморье в 2014 году. За это время свидетельства об окончании бесплатных компьютерных курсов получили 3,3 тысячи пожилых людей.
Занимаются с пенсионерами добровольные инструкторы. В некоторых районах обучение ведут волонтеры пожилого возраста, получившие полезные навыки здесь же, на бесплатных курсах.
ИСТОЧНИК KP.RU