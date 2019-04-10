Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения

СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-10T07:00:24+03:00

Когда инспекторы ГИБДД это выяснили, то мужчину сразу же сняли с маршрута и уволили

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На минувших выходных специалисты управления транспорта администрации Владивостока проводили рейд, в ходже которого проверили около 150 разных автобусов. Среди водителей оказался мужчина, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Начальник отдела организации транспортного обслуживания городского управления транспорта Андрей Мурзаков отметил, что нарушение инспекторы зафиксировали в воскресенье, 7 апреля, когда проверяли остановочные пункты «Баляева», «Луговая» и «Железнодорожный вокзал». Среди водителей автобусов оказался мужчина, который сел за руль и вышел на маршрут №7Т, заведомо зная, что его лишили водительского удостоверения.

- Сталкиваемся с подобным впервые, - признался Андрей Мурзаков.

Еще в семи автобусах специалисты также выявили другие различные нарушения - факты неудовлетворительного состояния транспортных средств. По каждому из них руководителям компаний-перевозчиков направлены уведомления о наложении штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU