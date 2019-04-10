Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения
На минувших выходных специалисты управления транспорта администрации Владивостока проводили рейд, в ходже которого проверили около 150 разных автобусов. Среди водителей оказался мужчина, у которого отсутствовало водительское удостоверение.
Начальник отдела организации транспортного обслуживания городского управления транспорта Андрей Мурзаков отметил, что нарушение инспекторы зафиксировали в воскресенье, 7 апреля, когда проверяли остановочные пункты «Баляева», «Луговая» и «Железнодорожный вокзал». Среди водителей автобусов оказался мужчина, который сел за руль и вышел на маршрут №7Т, заведомо зная, что его лишили водительского удостоверения.
- Сталкиваемся с подобным впервые, - признался Андрей Мурзаков.
Еще в семи автобусах специалисты также выявили другие различные нарушения - факты неудовлетворительного состояния транспортных средств. По каждому из них руководителям компаний-перевозчиков направлены уведомления о наложении штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU