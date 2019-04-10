2019-04-10T07:00:24+03:00
Общество

Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения

Когда инспекторы ГИБДД это выяснили, то мужчину сразу же сняли с маршрута и уволили
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: предоставлено управлением транспорта администрации Владивостока.Фото: предоставлено управлением транспорта администрации Владивостока.
Изменить размер текста:

На минувших выходных специалисты управления транспорта администрации Владивостока проводили рейд, в ходже которого проверили около 150 разных автобусов. Среди водителей оказался мужчина, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Начальник отдела организации транспортного обслуживания городского управления транспорта Андрей Мурзаков отметил, что нарушение инспекторы зафиксировали в воскресенье, 7 апреля, когда проверяли остановочные пункты «Баляева», «Луговая» и «Железнодорожный вокзал». Среди водителей автобусов оказался мужчина, который сел за руль и вышел на маршрут №7Т, заведомо зная, что его лишили водительского удостоверения.

- Сталкиваемся с подобным впервые, - признался Андрей Мурзаков.

Еще в семи автобусах специалисты также выявили другие различные нарушения - факты неудовлетворительного состояния транспортных средств. По каждому из них руководителям компаний-перевозчиков направлены уведомления о наложении штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей
Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось
В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей
На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу
«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке