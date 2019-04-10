2019-04-10T09:31:30+03:00
Общество

Приморцы планировали продать баллон с опасным веществом за 18 миллионов рублей

Изначально 15 килограммов ртути случайно нашел местный житель
София МИХАЙЛОВА
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Баллон из незаконного оборота изъяли следователи.Баллон из незаконного оборота изъяли следователи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Приморья решили продать баллон с 15 килограммами ртути за 18 миллионов рублей. Довести начатое до конца так и не удалось. Зато теперь фигуранты уголовного дела могут лишиться свободы на пять лет.

Инцидент произошел в Черниговском районе. Местный житель нашел среди прочего хлама баллон с ртутью общим весом в 15 килограммов. До начала 2019 года находку приморец хранил на территории своего домовладения. Уже в январе «добычей» он поделился с товарищем - тот планировал забрать баллон для дальнейшего использования в золотодобыче.

Между тем, сам он имел все же корыстный умысел, и в действительности планировал просто продать опасный металл. К этому он привлек другого своего знакомого - уже третий фигурант уголовного дела. Вместе они активно искали покупателей, которым хотели продать 15 килограммов опасного металла за 15-18 миллионов рублей с целью последующей контрабанды.

Все члены группы - это мужчины в возрасте от 45 до 59 лет - сейчас задержаны. Баллон из незаконного оборота изъяли следователи, стоял он на территории частного домовладения одного из участников преступной группы в Уссурийске. Там он, кстати, хранился совсем в ненадлежащих условиях.

Теперь фигуранты уголовного дела по факту незаконного оборота ядовитых веществ, совершенного группой лиц по предварительному сговору, могут лишиться свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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