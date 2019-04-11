2019-04-11T04:20:01+03:00
Происшествия

Во Владивостоке сгорел частный дом

Минувшей ночью полыхало 50 квадратных метров
София МИХАЙЛОВА
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Пока что причины пожара неизвестны.Пока что причины пожара неизвестны.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Частный дом горел во Владивостоке минувшей ночью. В результате из-за пожара люди остались без жилья.

Тревожное сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города поздно ночью, в 03:43. Звонивший сообщил, что на улице Балтинская горит частный дом. Спустя десять минут пожарные уже прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Вскоре специалисты установили и очаг возгорания - горели летняя кухня, крыльцо и веранда дома.

В 04:20 брандмейстеры локализовали огонь, а спустя еще полтора часа - полностью потушили. По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. С пожаром боролись 16 человек личного состава и три единицы техники.

Пока что причины пожара неизвестны. В этом еще только предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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