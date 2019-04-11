Впервые за 14 лет Находка погасила муниципальный долг в полном объеме

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-11T09:24:58+03:00

По информации инспекции ФНС России основными налогоплательщиками в Находке являются стивидорные компании.

Это стало возможным благодаря деятельности портовых предприятий, которые стабильно повышают доход бюджета Находки

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Благодаря росту доходов Находка в октябре 2018 года впервые за 14 лет погасила муниципальный долг в полном объеме. Тенденция увеличения городской казны продолжилась и в первом квартале 2019 года. Такие достижения стали возможными благодаря успешной деятельности портовых и рыбодобывающих предприятий.

Как сообщила начальник финансового управления муниципалитета Галина Большакова, за первый квартал 2019 года в городскую казну поступило 709 млн. 325 тыс. рублей. Перевыполнение плана составило 18,9%.

Большую часть налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прибавка НДФЛ составляет 20 млн. 852 тыс. рублей.

По информации инспекции ФНС России основными налогоплательщиками в Находке являются стивидорные компании - они продемонстрировали наибольший рост отчислений в городской бюджет. В числе лидеров по налоговым отчислениям организации, осуществляющие вылов и переработку рыбопродукции, а также предприятия, ведущие транспортировку нефтепродуктов.

Ответственные работодатели проиндексировали заработную плату своим сотрудникам, что положительно сказалось на пополнении городского бюджета. Избавившись от кредитной нагрузки, администрация городского округа направляет дополнительные средства на финансирование социальных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU