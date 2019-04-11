2019-04-11T09:24:58+03:00
Общество

Впервые за 14 лет Находка погасила муниципальный долг в полном объеме

Это стало возможным благодаря деятельности портовых предприятий, которые стабильно повышают доход бюджета Находки
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
По информации инспекции ФНС России основными налогоплательщиками в Находке являются стивидорные компании.По информации инспекции ФНС России основными налогоплательщиками в Находке являются стивидорные компании.
Изменить размер текста:

Благодаря росту доходов Находка в октябре 2018 года впервые за 14 лет погасила муниципальный долг в полном объеме. Тенденция увеличения городской казны продолжилась и в первом квартале 2019 года. Такие достижения стали возможными благодаря успешной деятельности портовых и рыбодобывающих предприятий.

Как сообщила начальник финансового управления муниципалитета Галина Большакова, за первый квартал 2019 года в городскую казну поступило 709 млн. 325 тыс. рублей. Перевыполнение плана составило 18,9%.

Большую часть налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прибавка НДФЛ составляет 20 млн. 852 тыс. рублей.

По информации инспекции ФНС России основными налогоплательщиками в Находке являются стивидорные компании - они продемонстрировали наибольший рост отчислений в городской бюджет. В числе лидеров по налоговым отчислениям организации, осуществляющие вылов и переработку рыбопродукции, а также предприятия, ведущие транспортировку нефтепродуктов.

Ответственные работодатели проиндексировали заработную плату своим сотрудникам, что положительно сказалось на пополнении городского бюджета. Избавившись от кредитной нагрузки, администрация городского округа направляет дополнительные средства на финансирование социальных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больницы и поликлиники Приморья получат в этом году 1168 единиц оборудования
В Приморье оштрафовали компанию, которая перевозила камбалу при неправильной температуре
На Третьей очереди АО «Восточный Порт» осуществлена первая опытная погрузка судна
На дачный маршрут из Владивостока добавят электричку
Во Владивостоке сгорел частный дом
Напополам: во Владивостоке смертельная авария унесла жизнь молодого мотоциклиста
В Приморье тепло, но ожидается дождь
В одном из районов Владивостока запретят парковать автомобили
Приморцы планировали продать баллон с опасным веществом за 18 миллионов рублей
ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей
Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось
Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения
В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей
На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу
«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке