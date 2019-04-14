С овощной базы в Уссурийске вывезли почти 50 нелегалов

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-14T06:22:57+03:00

Один из них решил откупиться, за что полиция передала парня Следственному комитету

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В Приморском крае полицейские устроили очередной рейд вместе с пограничниками и Росгвардией. На этот раз нарушителей миграционного законодательства искали в Уссурийске, на овощной оптовой базе по улице Лимичевской.

- Во время операции «Нелегал» в отдел полиции доставили 49 иностранных граждан. За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания (проживания) в отношении иностранцев составили 10 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, во время проверки документов 21-летний гражданин Узбекистана показал миграционную карту с признаками подделки. Если экспертиза подтвердит подделку, то иностранец станет фигурантом уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого управления МВД.

Еще один работник из Узбекистана – 22-летний парень - предложил полицейскому взятку 11 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. В итоге парня взяли под стражу, а Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

ИСТОЧНИК KP.RU