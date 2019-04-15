Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди
Сегодня, 15 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае местами небольшой дождь с вероятностью 40%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5...+17°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +16..+18°C.
ИСТОЧНИК KP.RU