Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди

СЕГОДНЯ 00:43 2019-04-15T00:43:23+03:00

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке при этом без осадков

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае местами небольшой дождь с вероятностью 40%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5...+17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +16..+18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU