2019-04-15T12:06:50+03:00
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали два бизнес-центра из-за сообщения о минировании

Посетителей и работников вывели на улицу, в здании работают кинологическая служба и саперы
Артём КАБАНКОВ
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Территория бизнес-центров сейчас оцеплена, работают спецслужбы.Территория бизнес-центров сейчас оцеплена, работают спецслужбы.Фото: Артём КАБАНКОВ
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Сегодня, 15 апреля, во Владивостоке эвакуировали персонал и посетителей двух бизнес-центров. Причиной тому стало сообщение о минировании. Сейчас в зданиях работает кинологическая служба и саперы.

Силовики оцепили здания бизнес-центров. Фото: Артём КАБАНКОВ

Силовики оцепили здания бизнес-центров.Фото: Артём КАБАНКОВ

Фото: Артём КАБАНКОВ

По информации корреспондента «Комсомольской правды» с места событий, эвакуированы бизнес-центры Fresh Plaza и Sky Sity. Информация о том, что оба центра заминированы, сейчас проверяется. Внутри здания работают кинологическая служба и саперы. Все посетители и работники центров эвакуированы.

Подробности происшествия уточняются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Всех сотрудников и посетителей центров эвакуировали. Фото: Артём КАБАНКОВ

Всех сотрудников и посетителей центров эвакуировали.Фото: Артём КАБАНКОВ

Фото: Артём КАБАНКОВ

Обновление 19:00

По уточненной информации, сообщение о минировании поступило около двух часов назад. Известно, что это был телефонный звонок. Неизвестный заявил, что в двух бизнес-центрах заложены взрывные устройства.

В здании Fresh Plaza об эвакуации посетителей и сотрудников центра оповестила пожарная сигнализация.

В бизнес-центрах работают кинологическая служба и саперы. Фото: Артём КАБАНКОВ

В бизнес-центрах работают кинологическая служба и саперы.Фото: Артём КАБАНКОВ

Фото: Артём КАБАНКОВ

В настоящий момент силовики продолжают работу на объектах и проверяются все помещения. На данный момент какого-либо предмета, похожего на взрывное устройство, не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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