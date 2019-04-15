Во Владивостоке эвакуировали два бизнес-центра из-за сообщения о минировании
Сегодня, 15 апреля, во Владивостоке эвакуировали персонал и посетителей двух бизнес-центров. Причиной тому стало сообщение о минировании. Сейчас в зданиях работает кинологическая служба и саперы.
Силовики оцепили здания бизнес-центров.Фото: Артём КАБАНКОВ
Фото: Артём КАБАНКОВ
По информации корреспондента «Комсомольской правды» с места событий, эвакуированы бизнес-центры Fresh Plaza и Sky Sity. Информация о том, что оба центра заминированы, сейчас проверяется. Внутри здания работают кинологическая служба и саперы. Все посетители и работники центров эвакуированы.
Подробности происшествия уточняются. «Комсомолка» следит за развитием событий.
Всех сотрудников и посетителей центров эвакуировали.Фото: Артём КАБАНКОВ
Фото: Артём КАБАНКОВ
Обновление 19:00
По уточненной информации, сообщение о минировании поступило около двух часов назад. Известно, что это был телефонный звонок. Неизвестный заявил, что в двух бизнес-центрах заложены взрывные устройства.
В здании Fresh Plaza об эвакуации посетителей и сотрудников центра оповестила пожарная сигнализация.
В бизнес-центрах работают кинологическая служба и саперы.Фото: Артём КАБАНКОВ
Фото: Артём КАБАНКОВ
В настоящий момент силовики продолжают работу на объектах и проверяются все помещения. На данный момент какого-либо предмета, похожего на взрывное устройство, не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU