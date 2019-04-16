Житель Приморья устроил драку и обокрал посетителя кафе

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-16T09:27:58+03:00

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В полицию с заявлением о хищении средства обратился 32-летний прмиорец. Мужчина рассказал, что сначала неизвестный ударил его, а потом забрал из кармана деньги. Куда дальше отправился злоумышленник - неизвестно.

Инцидент произошел в одном из баров на улице Суханова в Уссурийске. У пострадавшего возник конфликт с посетителями. Когда участники перепалки переместились на улицу, один из них ударил заявителя, забрал его деньги и скрылся. С заявлением об этом пострадавший гражданин сразу же обратился в полицию. По его словам, злоумышленник похитил из его кармана 2 тысячи 700 рублей.

После заявление на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили и самого мужчину, и возможных очевидцев происшествия. По горячим следам стражи порядка задержали 18-летнего местного жителя, который уже в отделении во всем признался

Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия. Теперь юный приморец может лишиться свободы на срок до семи лет. А пока полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным происшествиям.

ИСТОЧНИК KP.RU