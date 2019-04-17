«Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок

СЕГОДНЯ 06:02 2019-04-17T06:02:44+03:00

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Уже в этом году в нескольких отделениях Владивостокской Клинической больницы №2 пройдет капитальный ремонт. В департаменте здравоохранения отметили, что на эти цели уйдет 130 миллионов рублей. Сейчас специалисты готовят документы, и уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение ремонтных работ.

Объем, к слову, очень большой. Это и травматология, и хирургия, и кровля на здании. Глобального ремонта здесь не было с 1978 года. Об этом сообщил главный врач Владивостокской клинической больницы №2 Вячеслав Глушко. Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки». Это два отдельно стоящих здания, которые востребованы во все времена. Косметический ремонт здесь проводится регулярно, но капитального еще не было ни разу.

ВКБ№2 работает круглосуточно. Это травмцентр первого уровня, куда поступают пациенты с переломами, после ДТП и с другими серьезными увечьями. В 2018 году медицинское учреждения посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко, после этого там появилось новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU