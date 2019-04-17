2019-04-17T09:44:15+03:00
Общество

Внеплановый самолет из КНДР прилетит во Владивосток 23 апреля

Прилет необычного рейса из Пхеньяна связывают с возможным визитом в Россию Ким Чен Ына
Василий ПОЛИКАРПОВ
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На борту самолета могут находиться представители службы безопасности Ким Чен Ына.На борту самолета могут находиться представители службы безопасности Ким Чен Ына.Фото: REUTERS
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В расписании международного аэропорта Владивостока появился необычный рейс из Пхеньяна. Самолет прибудет в Приморье 23 апреля вне обычного графика. Внеплановое прибытие самолета из КНДР связали с возможным визитом в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Во вторник, 23 апреля, в 11.00 (04.00 мск) в международный аэропорт Владивостока прибывает Ту-204 из Пхеньяна. Однако обычно самолеты по этому направлению летают лишь в понедельник и пятницу.

Само собой, на обычном рейсовом самолете глава Северной Кореи не прилетит, но, вполне возможно, что на борту будут находиться представители службы безопасности Ким Чен Ына, командированные в Приморье для организации встречи лидеров двух стран.

По официальной информации этот рейс - дополнительный пассажирский. Решение о вводе такого рейса в расписание приняла компания-перевозчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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