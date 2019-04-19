На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:20 2019-04-19T06:12:59+03:00

В крае переменная облачность, на севере местами небольшие осадки

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Сегодня, 19 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, на севере местами небольшие осадки,с вероятностью 40%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11..+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU