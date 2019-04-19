2019-04-19T06:12:59+03:00
Общество

На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь

В крае переменная облачность, на севере местами небольшие осадки
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, на севере местами небольшие осадки,с вероятностью 40%. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11..+13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара
В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим!
Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
К берегам Владвостока прибило угнанный катер
Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела
Приморцы участвовали в «Прямом разговоре» с общественностью и руководством ФСИН
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на Русском острове
Во Владивостоке запретят проезд к Токаревскому маяку
Авария во Владивостоке закончилась массовой дракой
Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди при сильном ветре
Внеплановый самолет из КНДР прилетит во Владивосток 23 апреля
Приморские энергетики контролируют пожароопасную обстановку на своих объектах
«Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок
Во Владивостоке наказали автомошенника
Не получилось: два приморца пытались перебросить на территорию СИЗО запрещенку
Приморский край снабжает мукой Китай и Северную Корею
В Приморье сотрудники полиции обнаружили контейнер с протухшей рыбной продукцией
Сегодня в Приморье без осадков, но будет дуть сильный ветер
Во Владивостоке снова заминировали два бизнес-центра
Житель Приморья устроил драку и обокрал посетителя кафе
Подразделения Приморских электрических сетей - победители и призеры районных смотров-конкурсов по охране труда
Во Владивостоке массовая авария блокировала одну из важных городских дорог
Первые тюльпаны распустились во Владивостоке
В июле во Владивостоке откроют памятник Хо Ши Мину
Более 300 приморских семей получат в апреле новую выплату