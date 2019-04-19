2019-04-19T04:04:59+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию

По словам очевидцев, виновник ДТП уходил от погони
Пётр КАМУШКИН
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Машины сильно пострадали - но зато обошлось без человеческих жертвМашины сильно пострадали - но зато обошлось без человеческих жертвФото: dpscontrol_125rus
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Этим утром во Владивостоке произошла серьезная авария. Ее виновником стал пьяный водитель дорогой иномарки.

ДТП произошло на улице Шилкинской. Водитель кроссовера Lexus ехал наверх, к домам. В какой-то момент он потерял управление и выехал на встречную полосу. «Лексус» врезался в легковой Mitsubishi Eclipse. Последний от удара отлетел в припаркованный микроавтобус.

Как сообщают очевидцы, виновник аварии уходил от полицейской погони. Стражи порядка решили остановить иномарку, которая странно вела себя на дороге. Ее владелец проигнорировал требование дорожных инспекторов и пошел в отрыв. Закончилось все сокрушительным ДТП. В крови водителя «Лексуса» обнаружили алкоголь – вероятно, именно по этой причине он и решил скрыться от полиции. Теперь ему предстоит ответить за свои проделки перед законом – и, скорее всего, лишиться водительских прав.

К счастью, пострадавших в результате жесткого столкновения нет. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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