Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
Этим утром во Владивостоке произошла серьезная авария. Ее виновником стал пьяный водитель дорогой иномарки.
ДТП произошло на улице Шилкинской. Водитель кроссовера Lexus ехал наверх, к домам. В какой-то момент он потерял управление и выехал на встречную полосу. «Лексус» врезался в легковой Mitsubishi Eclipse. Последний от удара отлетел в припаркованный микроавтобус.
Как сообщают очевидцы, виновник аварии уходил от полицейской погони. Стражи порядка решили остановить иномарку, которая странно вела себя на дороге. Ее владелец проигнорировал требование дорожных инспекторов и пошел в отрыв. Закончилось все сокрушительным ДТП. В крови водителя «Лексуса» обнаружили алкоголь – вероятно, именно по этой причине он и решил скрыться от полиции. Теперь ему предстоит ответить за свои проделки перед законом – и, скорее всего, лишиться водительских прав.
К счастью, пострадавших в результате жесткого столкновения нет. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU