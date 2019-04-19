В Приморье объявлена «Водная амнистия»

СЕГОДНЯ 05:23 2019-04-19T05:23:29+03:00

До конца апреля 2019 года самовольно подключившимся к сетям «Приморского водоканала» дается последний шанс

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Краевое предприятие «Приморский водоканал» проводит масштабную кампанию по борьбе с должниками и нарушителями, совершившими незаконные врезки.

- В рамках кампании самовольно подключившимся к сетям дается последний шанс оформить присоединение надлежащим образом. До 30 апреля 2019 года физические лица, которые добровольно сообщат о собственных незаконных врезках, не будут облагаться штрафами за незаконное присоединение, - рассказали на предприятии.

Акция касается только физических лиц - собственников индивидуальных жилых домов, которые являются потребителями услуг водоснабжения и водоотведения и самовольно присоединились к централизованным водопроводным сетям без договора.

В Примводоканале пояснили, что несанкционированные подключения влияют на качество воды, поскольку производятся без соблюдения санитарных требований, снижают давление в общей сети, поэтому у некоторых потребителей возможно падение напора воды в кранах.

- Выявление незаконных подключений - общая задача. Обращаемся ко всем потребителям: если вы знаете о незаконном подключении, сообщите об этом в диспетчерскую Примводоканала по телефону: 8 (423) 200-5-777 или на сайте, - добавили в компании.

За самовольное присоединение начисляются штрафы, исходя из пропускной способности сети. В зависимости от параметров и срока незаконного пользования штрафы могут составлять до нескольких миллионов рублей.

Для оформления договора необходимо заполнить заявление и предоставить следующие нотариально заверенные копии документов:

– свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения и т.д);

– паспорт собственника;

– документы, подтверждающие сведения о зарегистрированных лицах (выписка из домовой книги);

– исполнительные схемы при наличии;

– в случае подключения к сетям, не принадлежащим предприятию, письменное согласие собственников сетей (например, соседа по участку, если врезка в его сети).

По окончании «водной амнистии» с 1 мая 2019 года будет проводиться общая проверка всех абонентов и подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявления незаконных врезок потребитель будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU