В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Краевое предприятие «Приморский водоканал» проводит масштабную кампанию по борьбе с должниками и нарушителями, совершившими незаконные врезки.
- В рамках кампании самовольно подключившимся к сетям дается последний шанс оформить присоединение надлежащим образом. До 30 апреля 2019 года физические лица, которые добровольно сообщат о собственных незаконных врезках, не будут облагаться штрафами за незаконное присоединение, - рассказали на предприятии.
Акция касается только физических лиц - собственников индивидуальных жилых домов, которые являются потребителями услуг водоснабжения и водоотведения и самовольно присоединились к централизованным водопроводным сетям без договора.
В Примводоканале пояснили, что несанкционированные подключения влияют на качество воды, поскольку производятся без соблюдения санитарных требований, снижают давление в общей сети, поэтому у некоторых потребителей возможно падение напора воды в кранах.
- Выявление незаконных подключений - общая задача. Обращаемся ко всем потребителям: если вы знаете о незаконном подключении, сообщите об этом в диспетчерскую Примводоканала по телефону: 8 (423) 200-5-777 или на сайте, - добавили в компании.
За самовольное присоединение начисляются штрафы, исходя из пропускной способности сети. В зависимости от параметров и срока незаконного пользования штрафы могут составлять до нескольких миллионов рублей.
Для оформления договора необходимо заполнить заявление и предоставить следующие нотариально заверенные копии документов:
– свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения и т.д);
– паспорт собственника;
– документы, подтверждающие сведения о зарегистрированных лицах (выписка из домовой книги);
– исполнительные схемы при наличии;
– в случае подключения к сетям, не принадлежащим предприятию, письменное согласие собственников сетей (например, соседа по участку, если врезка в его сети).
По окончании «водной амнистии» с 1 мая 2019 года будет проводиться общая проверка всех абонентов и подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявления незаконных врезок потребитель будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения.
ИСТОЧНИК KP.RU